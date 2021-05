La calamita si attacca al braccio dopo il vaccino | tutta la verità sul video virale

(Di martedì 18 maggio 2021) Qualsiasi cosa è buona per i complottisti pur di alzare polveroni e “architettare” delle vere e proprie fake news. L’ultima, sbarcata dall’America in Italia, rimbalzata sui social condiventati presto virali, ruota attorno al. O meglio, a unache si attaccherebbe alnel punto di iniezione, a “dimostrazione” che nei vaccini ci siano dei metalli pericolosi, che i sieri siano addirittura “responsabili di una inversione parametrica del cromosoma o che, attraverso l’inoculazione, venga installato un microchip. Sembra quasi fantascienza, eppure c’è chi – come gli autori dei filmati pubblicati su YouTube – avalla questa tesi con fermezza. Tesi smontata dagli esperti, classificata come una “bufala“. Lasial...

Da alcuni giorni sui social network compaiono post che mostrano come unarimane attaccata al braccio nel quale si è ricevuta l'iniezione del vaccino anti - covid - 19. Naturalmente si tratta di una bufala. Vediamo ...Non è che un cromosoma si inverte e quindi lasi. Né tantomeno è per un eventuale contenuto di metalli. Se uno si iniettasse metallo puro - sottolinea Di Grazia - subito dopo non è ...Da alcuni giorni sui social network compaiono post che mostrano come una calamita rimane attaccata al braccio nel quale si è ricevuta l'iniezione del vaccino anti-covid-19. Naturalmente si tratta di u ...In questi giorni i social sono invasi da post deliranti che spiegano come dopo il vaccino anti Covid una calamita rimanga attaccata al braccio. Si tratta ovviamente di una fake news ...