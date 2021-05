La batosta sulla benzina | novità al distributore

(Di martedì 18 maggio 2021) "L'allarme si ripercuote sulle tasche delle famiglie non solo per i rifornimenti di carburante, ma anche attraverso i listini al dettaglio di una moltitudine di prodotti", spiega Codacons

Sale ancora una volta il costo della benzina , che si avvicina a quota 1,6 euro per litro e raggiunge così un nuovo record. Stando ai rilevamenti settimanali effettuati dal Ministero dello sviluppo ...