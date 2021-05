Karla Mosley | la Maya di Beautiful scomparsa dalla tv | com’è cambiata la sua vita

(Di martedì 18 maggio 2021)oggi conduce unamolto differente da quella del suo personaggiodi: ecco cos’è cambiato.è stata per diversi anni l’interprete di un personaggio davvero rivoluzionario nella storia della televisione internazionale e soprattutto della soap opera americana., infatti, ha interpretato il primo personaggio trans della storia USA ad aver completato la sua L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

andreastoolbox : Karla Mosley di Beautiful è incinta: era Maya, prima trans della storia della soap -

Ultime Notizie dalla rete : Karla Mosley

CheDonna.it

, Beautiful/ L'attrice di Maya Avant è incinta: secondo figlio a luglio! Nella sala principale di casa Forrester, tutti si congratulano con Zoe ma Brooke non riesce a contenere il suo ..., Beautiful/ L'attrice di Maya Avant è incinta: secondo figlio a luglio! Beautiful, dove siamo rimasti Nelle ultime puntate di Beautiful , dopo che Zoe ha accettato la proposta di Thomas, ...Proprio in occasione della festa della mamma, l'attrice statunitense Karla MOsley ha annunciato al mondo che sta per diventare di nuovo mamma ...Karla Mosley è incita. L'attrice che interpretava Maya Avant nella soap "Beautiful" aspetta il secondo figlio, dopo la primogenita Aurora nata nel 2018.