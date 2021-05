Karate, Europei 2021: i convocati dell’Italia e la corsa alle Olimpiadi di Tokyo 2021 (Di martedì 18 maggio 2021) La stagione del Karate internazionale si prepara per uno degli snodi fondamentali in direzione Giochi Olimpici di Tokyo. Nella giornata di domani, mercoledì 19 maggio, infatti, si alzerà il sipario sull’attesissimo Campionato Europeo di Porec (Croazia) che si concluderà domenica 23 maggio con le finali. Per quale motivo va rimarcata l’importanza di questo evento? La manifestazione continentale rappresenterà l’ultima chance a disposizione degli atleti per qualificarsi alle Olimpiadi tramite il ranking. Per quanto riguarda l’Italia non ci sono atleti che potranno accedere direttamente, per motivazioni matematiche di classifica, ma sarà comunque una tappa fondamentale nel cammino di preparazione verso Tokyo 2020 che si concluderà l’11 giugno con il Torneo di Qualificazione Diretta di Parigi. E in quella ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) La stagione delinternazionale si prepara per uno degli snodi fondamentali in direzione Giochi Olimpici di. Nella giornata di domani, mercoledì 19 maggio, infatti, si alzerà il sipario sull’attesissimo Campionato Europeo di Porec (Croazia) che si concluderà domenica 23 maggio con le finali. Per quale motivo va rimarcata l’importanza di questo evento? La manifestazione continentale rappresenterà l’ultima chance a disposizione degli atleti per qualificarsitramite il ranking. Per quanto riguarda l’Italia non ci sono atleti che potranno accedere direttamente, per motivazioni matematiche di classifica, ma sarà comunque una tappa fondamentale nel cammino di preparazione verso2020 che si concluderà l’11 giugno con il Torneo di Qualificazione Diretta di Parigi. E in quella ...

Europei di karate, gli azzurri in Croazia: dal 19 maggio le gare IlFaroOnline.it Finali Nazionali U21-Roma -kumitè 84kg bronzo per il pugliese Davide Iurilli Finali Nazionali U21-Roma -kumitè 84kg bronzo per il pugliese Davide Iurilli. 18/05/2021. Si chiude con un’altra medaglia di bronzo, stavolta negli 84kg della specialità kumit ...

Il tarquiniese Mirko Barreca medaglia d’argento ai campionati italiani under 21 TARQUINIA - Si è chiusa la prima giornata dei Campionati Italiani di Karate U21 con i podi del kata individuale maschile e femminile. Sessantadue ragazzi e settantuno ragazze, tra i sedici e i venti a ...

