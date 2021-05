Kane al Manchester City | la risposta di Guardiola

Advertising

EduEcze : Jsjsjsjs imaginate encajarles a Martial por Kane, la mejor tranferencia de la historia del Manchester United - infoitsport : Il Tottenham saluta Kane e punta l’attaccante del Manchester City - infoitsport : Quale futuro per Harry Kane? Per i bookies è derby di Manchester. Anche la Juve è quotata - yutomanga : RT @calcioinglese: Manchester City, Manchester United e Liverpool: sono queste le tre probabili destinazioni di Harry Kane qualora dovesse… - FabrizioCossu : Harry Kane prossimo centravanti del Manchester City -

Ultime Notizie dalla rete : Kane Manchester

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Secondo il Times , anche il Barcellona è interessato ad Harry, il quale preferirebbe però restare in Inghilterra , in una fra Chelsea,Utd eCity.... a soli sei giorni dall'attesa finale di EFL Cup contro ilCity, persa 1 - 0 con il gol di Laporte. I supporters degli Spurs hanno visto sfumare un trofeo che manca ormai dal 2008, da ben ...Secondo il Times, anche il Barcellona è interessato ad Harry Kane, il quale preferirebbe però restare in Inghilterra, in una fra Chelsea, Manchester ...Pep Guardiola commenta la sconfitta del Manchester City sul campo del Brighton in una partita giocata quasi interamente in dieci uomini dai suoi per il rosso diretto a Cancelo dopo nove minuti: “Congr ...