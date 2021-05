Juventus, rivoluzione in Serie A: ecco la nuova norma, taglio da 47 milioni (Di martedì 18 maggio 2021) Juventus – La Serie A ha varato una nuova norma per mettere un punto ai conti in rosso. A spiegare tutto è la Gazzetta dello Sport che parla di una norma per fermare la corsa al debito delle squadre. Il cosiddetto «riduci debiti», su cui conta molto il presidente della Figc Gravina, spinge le società a contenere il monte contrattuale sui valori attuali per la prossima stagione e poi a scendere. In realtà non dovrebbe condizionare più di tanto il mercato. I casi però, variano da club a club, anche se Juventus, Milan e Inter devono avere un occhio più vispo sull’argomento. Juventus, taglio di 47 milioni: rivoluzione in Serie A La Juventus, regina degli ingaggi in A con 236 ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 18 maggio 2021)– LaA ha varato unaper mettere un punto ai conti in rosso. A spiegare tutto è la Gazzetta dello Sport che parla di unaper fermare la corsa al debito delle squadre. Il cosiddetto «riduci debiti», su cui conta molto il presidente della Figc Gravina, spinge le società a contenere il monte contrattuale sui valori attuali per la prossima stagione e poi a scendere. In realtà non dovrebbe condizionare più di tanto il mercato. I casi però, variano da club a club, anche se, Milan e Inter devono avere un occhio più vispo sull’argomento.di 47inA La, regina degli ingaggi in A con 236 ...

