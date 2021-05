Juventus | presentata la maglia 2021-2022 | l’esordio già in Coppa Italia contro l’Atalanta FOTO

(Di martedì 18 maggio 2021) Lasi prepara per due partite fondamentali che decideranno la stagione dei bianconeri: la prima è la finale dicon l’obiettivo di alzare un altro trofeo, la seconda è la partita di campionatoil Bologna con l’intenzione di giocarsi le chance di qualificazione in Champions League. Nel frattempo è statalaper la stagione. La divisa è stata ideata partendo dall’estetica classica del club, rivista in chiave moderna, e trae ispirazione dall’Allianz Stadium. Con la stella e il design pentagonale del leggendario Cammino delle stelle integrato nel tessuto della, poi, rende omaggio ai giocatori iconici che hanno ...

Tutte le notizie sulla squadra TORINO - Il sito ufficiale della Juventus ha presentato la nuova prima maglia bianconera per la prossima stagione. Di seguito riportiamo la nota: "La nuova maglia è stata ideata partendo dall'estetica ... La nuova maglia della Juventus è realtà. Il club bianconero ha presentato quest'oggi, in via ufficiale, la nuova divisa o se preferite il nuovo kit, per la prossima stagione. La prima maglia, con i nu ...