Juventus | Pirlo | “Testa all’Atalanta | vogliamo la Coppa Italia”

(Di martedì 18 maggio 2021) Il tecnico bianconero presenta la finale di domani: “Non ci sarà Bonucci” Giornata di vigilia in casa, impegnata domani sera nella finale dicontro l’Atalanta. A presentare la gara, in conferenza stampa, il tecnico bianconero Andrea: “Sono tanto concentrato sulle ultime gare, non penso al mio futuro. A fine stagione faremo tutte le valutazioni del caso con serenità. Oggi pensiamo solo alla gara di domani ed ai nostri avversari“. Sul momento di forma della sua: “Siamo pronti, ma questa è una partita a sè. Abbiamo voglia di portare a casa il trofeo. Sicuramente le ultime due vittorie ci hanno dato una spinta che ci fa ben sperare per il finale di campionato. L’Atalanta la conosciamo bene, veniamo qua con grande voglia e speriamo che questo campo ci porti fortuna ...

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@bonucci_leo19 ha un problema al ginocchio e non sarà a disposizione domani» LIVE ??… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa della finale ?? Microfono a @chiellini e @Pirlo_official. LIVE ??… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR sta bene. Ha giocato una buona partita con il Sassuolo, ma non ci sono state le c… - BiancoNero1905 : Pirlo e Chiellini presentano la finale di Coppa Italia #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve - KingAndre111 : RT @FinallyDuivel: «Quindi: senti una voce dentro la testa che ti ripete continuamente 'L'obiettivo era e rimane il quarto posto', mentre m… -

Se la chiamassero? Se battiamo la, faremo festa e non avrò tempo per queste cose. Che effetto le fa sfidare la Juve e unche le ha fatto i complimenti per il suo percorso professionale?..."Bonucci ha avvertito un problema al ginocchio ieri mattina, quasi una distorsione durante la partitella: non sarà a disposizione per domani sera": il tecnico della, Andrea, annuncia ...Pirlo prova a risollevare il finale di una stagione storta, ma il suo destino appare segnato. “Penso a fare bene il mio lavoro cercando di finire alla grande - ammette alla conferenza ...Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus.