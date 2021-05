Juve | l' ultima finale dei senatori Buffon saluta con un nuovo record?

(Di martedì 18 maggio 2021) Insieme fanno l'impressionante numero di 43 trofei, vinti in competizioni nazionali per club, dalla Serie C agli scudetti, passando per Serie B (insieme), coppe Italia e Supercoppe. Bacheche ...

...che questa sia la suastagione in campo. 23 trofei contro 20... ? Entrambi hanno conosciuto tre sole squadre nella loro lunga carriera: Buffon, che iniziò al Parma nel 1995, arrivò alla...Nell'gara stagionale, in programma domenica 23 maggio, la indosseranno per la prima volta le ... In precedenza Footy Headlines aveva anticipato anche la nuova divisa da trasferta della, ...La finale di Coppa Italia la guarderà dal divano, in Uruguay dove è appena rientrato con la speranza di tornare ancora ad allenare da noi Sempre in trincea, a guidare la difesa con quella grinta che l ...Milan, Napoli e Juventus sono in lotta per due posti nella prossima edizione della Champions League, già qualificata l'Atalanta.