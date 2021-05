Jorginho e Rudiger trascinano il Chelsea. Super gol di Cavani

Advertising

...apertura di secondo tempo i Blues sbloccano il match con un tocco sotto porta dell'ex Romasugli sviluppi di un corner. Al 66' Fofana stende Werner in area di rigore. Dal dischetto...... Thiago Silva enella difesa a tre davanti al portiere Kepa; a centrocampo il quartetto con James, Kanté,e Marcos Alonso; infine nel reparto offensivo Ziyech e Mount in appoggio al ...Il Chelsea batte il Leicester nello spareggio per la Champions della penultima giornata di Premier League 2020/2021 e può festeggiare per il fatto di essere a un passo dal giocare ancora per un anno l ...Leggi su Sky Sport l'articolo FA Cup al Leicester per la prima volta nella storia: Chelsea ko 1-0, decide Tielemans ...