Iva Zanicchi, protesta sui social: “Stavolta ho fatto io” | Foto divertente (Di martedì 18 maggio 2021) Iva Zanicchi ha scritto sui social: “Stavolta ho fatto io”. Avete visto questa Foto molto divertente? Davvero incredibile. Iva Zanicchi (Instagram)La celebre cantante è tornata in televisione in una veste completamente nuova: quella di opinionista. Dopo la breve parentesi del Grande Fratello Vip, dove la Zanicchi era ospite fissa in studio per commentare le avventure dei famosi inquilini nella casa più spiata d’Italia, è tornata in veste di opinionista a L’isola dei famosi. Ma nel celebre reality, Iva è in ottima compagnia. Insieme a lei, infatti, ogni settimana ci sono anche la cantante e influencer Elettra Lamborghini, e il vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. In studio Ilary Blasi, come di consueto, alla conduzione e ... Leggi su altranotizia (Di martedì 18 maggio 2021) Ivaha scritto sui: “hoio”. Avete visto questamolto? Davvero incredibile. Iva(Instagram)La celebre cantante è tornata in televisione in una veste completamente nuova: quella di opinionista. Dopo la breve parentesi del Grande Fratello Vip, dove laera ospite fissa in studio per commentare le avventure dei famosi inquilini nella casa più spiata d’Italia, è tornata in veste di opinionista a L’isola dei famosi. Ma nel celebre reality, Iva è in ottima compagnia. Insieme a lei, infatti, ogni settimana ci sono anche la cantante e influencer Elettra Lamborghini, e il vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. In studio Ilary Blasi, come di consueto, alla conduzione e ...

Advertising

matteosalvinimi : “Salvini, devi tener duro, sei grande, IO CREDO IN TE!”. Grazie di cuore cara Iva, non si molla! ?? @iva_zanicchi… - LegaSalvini : ?? Iva Zanicchi: 'Tutta la mia solidarietà a Salvini. Il processo è veramente vergognoso. Lui è un uomo forte. Deve… - LegaSalvini : ++ ?? IVA ZANICCHI COMMENTA SENZA MEZZE MISURE LA VICENDA DELL’OCCUPAZIONE ABUSIVA DI BOLZANO: “SE LO FA IN IRAQ GLI… - pacio271 : RT @infotommizorzi: PHOTO | Tommaso con Beppe Braida e Iva Zanicchi - freesmileviki : RT @infotommizorzi: PHOTO | Tommaso con Beppe Braida e Iva Zanicchi -