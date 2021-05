Italia, continua crescita export. Bilancia commerciale a 5,19 miliardi (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – A marzo continua la crescita congiunturale dei flussi commerciali dell’Italia con l’estero, secondo quanto rileva l’Istat. L’aumento è più intenso per le importazioni (+6%) che per le esportazioni (+3,2%) e, in particolare, l’incremento su base mensile dell’export è dovuto all’aumento delle vendite sia verso l’area UE (+3,7%) sia verso i mercati extra UE (+2,6%). Nel primo trimestre del 2021, rispetto al precedente, l’export aumenta del 2,6% e l’import del 5%. Rispetto all’ultimo del 2020, l’aumento dell’export è trainato essenzialmente dalle vendite verso l’area UE. Nei primi tre mesi dell’anno, la crescita tendenziale dell’export (+4,6%) è dovuta in particolare all’incremento delle vendite di metalli di base e prodotti in metallo, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – A marzolacongiunturale dei flussi commerciali dell’con l’estero, secondo quanto rileva l’Istat. L’aumento è più intenso per le importazioni (+6%) che per le esportazioni (+3,2%) e, in particolare, l’incremento su base mensile dell’è dovuto all’aumento delle vendite sia verso l’area UE (+3,7%) sia verso i mercati extra UE (+2,6%). Nel primo trimestre del 2021, rispetto al precedente, l’aumenta del 2,6% e l’import del 5%. Rispetto all’ultimo del 2020, l’aumento dell’è trainato essenzialmente dalle vendite verso l’area UE. Nei primi tre mesi dell’anno, latendenziale dell’(+4,6%) è dovuta in particolare all’incremento delle vendite di metalli di base e prodotti in metallo, ...

