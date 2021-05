ITALIA APERTA! La road map delle riaperture. (Di martedì 18 maggio 2021) Prosegue a tappe forzate la campagna vaccinale del governo Draghi che sta dando i suoi frutti: cala il numero dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva e cala sensibilmente anche e soprattutto il numero dei decessi. Segno evidente che i vaccini funzionano e che la serietà paga, altro che chiacchiere! Pertanto alla luce del Leggi su freeskipper (Di martedì 18 maggio 2021) Prosegue a tappe forzate la campagna vaccinale del governo Draghi che sta dando i suoi frutti: cala il numero dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva e cala sensibilmente anche e soprattutto il numero dei decessi. Segno evidente che i vaccini funzionano e che la serietà paga, altro che chiacchiere! Pertanto alla luce del

Advertising

Notiziedi_it : Un anno di pandemia in 100 scatti, aperta la mostra ‘Risorgiamo Italia’ a Palermo - Piottolino : @OptaPaolo @juventusfc @gianluigibuffon Aperta e chiusa la carriera con la Coppa Italia, in entrambi i casi con un Chiesa in squadra. - Martina04655070 : @LorenzaLucchi1 @silvia95643060 @Mar81697715Mar No aspetta su questo Lore io ti denuncio!!! La pizza già non ci vad… - ultimora_pol : #Italia #Torino Igor #Boni (#RI|RE): 'La partita è ancora aperta, dobbiamo vincerla nei prossimi mesi. Damilano ha… - TerraDiPalma : RT @Giuliano__Volpe: Una lettera aperta sottoscritta con alcuni colleghi (Massimo Bottini, Piero Petraroia e Valeria Villa) a proposito del… -