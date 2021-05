Israele, spari sul giornalista Mediaset: panico in diretta (VIDEO) (Di martedì 18 maggio 2021) Israele, la diretta dell’inviato Elia Milani di Mediaset News a Gerusalemme viene interrotta dall’esplosione di colpi di arma da fuoco. Attacco ad Israele (Mediaset)«In fondo là vedete le ambulanze…non sappiamo ancora… ecco guardate», poi il vuoto. L’inviato Elia Milani di Mediaset News per TGCOM24, esperto di reportage in zone di guerra, viene improvvisamente interrotto durante la sua diretta da Gerusalemme, la capitale contesa di Israele e Palestina. L’interruzione è dovuta ai colpi esplosi da alcune armi da fuoco. Israele contro Palestina, l’inviato al centro del conflitto Siamo proprio a Sheikh Jarrah, il quartiere prevalentemente palestinese nell’est della città epicentro delle tensioni degli ultimi giorni, non ... Leggi su chenews (Di martedì 18 maggio 2021), ladell’inviato Elia Milani diNews a Gerusalemme viene interrotta dall’esplosione di colpi di arma da fuoco. Attacco ad)«In fondo là vedete le ambulanze…non sappiamo ancora… ecco guardate», poi il vuoto. L’inviato Elia Milani diNews per TGCOM24, esperto di reportage in zone di guerra, viene improvvisamente interrotto durante la suada Gerusalemme, la capitale contesa die Palestina. L’interruzione è dovuta ai colpi esplosi da alcune armi da fuoco.contro Palestina, l’inviato al centro del conflitto Siamo proprio a Sheikh Jarrah, il quartiere prevalentemente palestinese nell’est della città epicentro delle tensioni degli ultimi giorni, non ...

Advertising

ANSA_med : Cisgiordania: scontri con l'esercito, ucciso un palestinese. Altri 40 feriti. Israele: 'spari contro i soldati, due… - GimTonic2 : RT @paola_valori: @rubio_chef @Agenzia_Ansa Ma le 'ostilità' non so' iniziate nel 1948 cioè da quando l'illegale stato di Israele ha dato i… - paola_valori : @rubio_chef @Agenzia_Ansa Ma le 'ostilità' non so' iniziate nel 1948 cioè da quando l'illegale stato di Israele ha… - laura43376082 : @DAVIDPARENZO Mi pare che anche Israele spari .. - marco_sberla : @davneres @vincenzovrs @Nai1926_ @maxMDN58 @_Releo Vai a nanna te che spari solo minchiate. Guarda che Palestina-Is… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele spari Il genocidio palestinese, voci da Gaza A questo clima si è aggiunto l'intervento armato di Israele all'interno della moschea di Al - Aqsa con spari sulla folla dei manifestanti al suo interno. Nas vive lontano da lì, e a Gerusalemme non ...

Israele, una molotov lanciata in casa di arabi a Jaffa, bimbo tra le fiamme ... dall'inizio della guerra tra Hamas a Gaza e Israele. A Lod il coprifuoco e il cordone della polizia non hanno fermato il caos: spari nelle strade, u na bomba artigianale tirata a un gruppo di donne ...

Cisgiordania, 'ragazzo ucciso da spari esercito Israele' ANSA Nuova Europa Medioriente, raffica di attacchi da Gaza: due morti nel sud Israele. Onu: situazione drammatica Due morti e due feriti gravi: questo il primo bilancio secondo la televisione commerciale Canale 13 di un attacco di razzi e di mortai lanciati da Gaza ed esplosi in un capannone di un villaggio agric ...

Le serigrafie di Emanuele Luzzati Almeno due persone sono state uccise, altre ferite, da un razzo palestinese che ha centrato martedì un impianto di imballaggio nella regione di Eshkol, vicina alla striscia di Gaza. Le vittime sarebbe ...

A questo clima si è aggiunto l'intervento armato diall'interno della moschea di Al - Aqsa consulla folla dei manifestanti al suo interno. Nas vive lontano da lì, e a Gerusalemme non ...... dall'inizio della guerra tra Hamas a Gaza e. A Lod il coprifuoco e il cordone della polizia non hanno fermato il caos:nelle strade, u na bomba artigianale tirata a un gruppo di donne ...Due morti e due feriti gravi: questo il primo bilancio secondo la televisione commerciale Canale 13 di un attacco di razzi e di mortai lanciati da Gaza ed esplosi in un capannone di un villaggio agric ...Almeno due persone sono state uccise, altre ferite, da un razzo palestinese che ha centrato martedì un impianto di imballaggio nella regione di Eshkol, vicina alla striscia di Gaza. Le vittime sarebbe ...