Isola | Giulia Salemi e la frecciatina ‘ironica’ a Ilary Blasi dopo la punizione della mamma Fariba

MediasetPlay : Giulia ON FIRE ?? #Isola - Ilaria97374730 : RT @ziaMeggie: Ahimè, hanno compreso bene come fare share. Il copione è sempre lo stesso ormai - trattatano male #faribona - noi ci incazz… - bbbbbbbbbbbbbo6 : Cecilia che su assist di tommy al punto Z , distrugge la reputazione di giulia ??. questa è l'asfaltata dell'anno .… - bbbbbbbbbbbbbo6 : finalmente ho capito perchè giulia è cosi' : ecco a voi uno splendido esempio di mamma e figlia ??. se mia mamma si… - AngySalemigirl : Ha ragione Matteo questo non l'avevo visto Andrea che dice a Awed chi votare.Programma falsato voglio vedere gli as… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Giulia

Fariba Tehrani punita in diretta per aver violato il regolamento dell'Altra protagonista, suo malgrado, della puntata è stata Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi è stata infatti ...Hanno punito Ilary per lo spoiler...ah no 😂 Tweet ironico! ##faribona pic.twitter.com/8m1M5X3qrg ? Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 17, 2021 Io farei una chiamata all'universo... ...Fariba Tehrani "infrange" il regolamento e Ilary Blasi (che aveva spoilerato l'altra Isola) la punisce: Giulia Salemi interviene.