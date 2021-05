Isola, Emanuela Tittocchia nasconde qualcosa: il mistero sull’eliminazione (Di martedì 18 maggio 2021) Emanuela Tittocchia è stata eliminata dall’Isola dei famosi appena due settimane dalla sua entrata al gioco, come mai? I dettagli. La sua Isola è durata poco, Emanuela Tittocchia non ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 18 maggio 2021)è stata eliminata dall’dei famosi appena due settimane dalla sua entrata al gioco, come mai? I dettagli. La suaè durata poco,non ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

QueenGS__ : RT @Big319738410: Rosaria so scandalizza della nomination di FARIBA e prova a farla passare da falsa... Ehmm Rosaria non era quella che… - Sun93_07 : RT @Big319738410: Rosaria so scandalizza della nomination di FARIBA e prova a farla passare da falsa... Ehmm Rosaria non era quella che… - giada90712711 : RT @Big319738410: Rosaria so scandalizza della nomination di FARIBA e prova a farla passare da falsa... Ehmm Rosaria non era quella che… - Big319738410 : Rosaria so scandalizza della nomination di FARIBA e prova a farla passare da falsa... Ehmm Rosaria non era quell… - ANNAMARIAPOMARE : RT @Giorgia1666: Mi pongo una domanda, se fosse stata Fariba a rivelare dell'esistenza dell'altra isola al momento dell'eliminazione di Ema… -