Isola dei Famosi: Provvedimento Disciplinare per Fariba! (Di martedì 18 maggio 2021) All'Isola dei Famosi arriva un Provvedimento Disciplinare per Fariba Tehrani! La naufraga è stata punita per non aver rispettato un accordo con la conduttrice e il pubblico! La decisione di Ilary Blasi lascia tutti senza parole! Ecco i dettagli! L'Isola dei Famosi non smette mai di sorprendere! Anche l'ultima puntata è stata davvero scoppiettante con tanti colpi di scena, uscite e nomination inaspettate! La prima notizia che ha lasciato il pubblico senza parole è stata l'eliminazione di Francesca Lodo! La ragazza che da ormai una settimana viveva su Playa Imboscadissima insieme a Beatrice Marchetti è stata battuta al televoto da Roberto Ciufoli. Il comico era stato mandato al televoto la scorsa puntata insieme ad Andrea Cerioli e Ignazio Moser contro i quali è stato sconfitto. Arrivato ... Leggi su gossipnews.tv

