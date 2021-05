Isola dei Famosi, prova da invalidare: il leader ha barato! (Di martedì 18 maggio 2021) Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, la prova tra Awed e Isolde andava invalidata: il motivo ed il video dell’accaduto. Awed ed Isolde Kostner si sfidano per il titolo di leader durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi (via screenshot)L’ultima puntata del programma condotto da Ilary Blasi, andata in onda ieri in prima serata su Canale 5, ha regalato molte emozioni al pubblico. L’eliminazione di Francesca Lodo che ha dovuto lasciare Playa Imboscadissima dopo il televoto flash per fare spazio a Roberto Ciufoli. L’immunità concesso solo ad una parte del gruppo. La sfida tra Isolde e Awed fatta di luci ed ombre. Insomma, sicuramente le emozioni non sono mancate. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sanremo 2022, condurrà Achille Lauro! L’indiscrezione In ... Leggi su vesuvius (Di martedì 18 maggio 2021) Nel corso dell’ultima puntata dell’dei, latra Awed e Isolde andava invalidata: il motivo ed il video dell’accaduto. Awed ed Isolde Kostner si sfidano per il titolo didurante l’ultima puntata dell’dei(via screenshot)L’ultima puntata del programma condotto da Ilary Blasi, andata in onda ieri in prima serata su Canale 5, ha regalato molte emozioni al pubblico. L’eliminazione di Francesca Lodo che ha dovuto lasciare Playa Imboscadissima dopo il televoto flash per fare spazio a Roberto Ciufoli. L’immunità concesso solo ad una parte del gruppo. La sfida tra Isolde e Awed fatta di luci ed ombre. Insomma, sicuramente le emozioni non sono mancate. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sanremo 2022, condurrà Achille Lauro! L’indiscrezione In ...

Advertising

oss_romano : #17maggio Sull’isola dei migranti dove si combatte il virus dell’indifferenza. Diario da #Lampedusa: Dal nostro inv… - IsolaDeiFamosi : È appena cominciata una nuova puntata dell'Isola dei Famosi! ?? 'SI SALVI CHI PUÓ' #Isola - _Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - FierroMonja : RT @contechristino: Bentornati all' #isola dei famosi, liberi di barare. - nohyuck66 : @ncitybase_ jaehyun ci beli di di stasiun di album dei ricordi più come una ci beli album e non ci credo ancora di… -