Isola dei Famosi | prima e dopo | ecco quanti chili hanno perso i Naufraghi VIDEO

oss_romano : #17maggio Sull’isola dei migranti dove si combatte il virus dell’indifferenza. Diario da #Lampedusa: Dal nostro inv… - Agenzia_Ansa : Un'isola dei Caraibi diventa la prima comunità bitcoin al mondo. A Bequia, atollo di 18 km quadrati nell'arcipelago… - AC_Fuffi : Oggi è la Giornata internazionale dei musei! Per l'occasione, il museo della vostra isola ha organizzato un evento… - EsauRita6 : Un tweet dedicato all'ansia, la depressione e gli attacchi di panico e si mettono a chiedere dell'isola dei famosi.… - blogtivvu : Isola dei Famosi, quanti chili hanno perso i naufraghi? Ecco quanto sono dimagriti #isola -

Ultimo confronto televisivo " lunedì 17 maggio - tra Ilary Blasi e Greta Scarano. Su Rai1 c'era il finale della fiction 'Chiamami ancora amore', alle prese con 'L'famosi' su Canale 5, mentre 'Report' (focus su servizi segreti) sulla terza rete duellava virtualmente con 'Quarta Repubblica' (tanto spazio dedicato ai problemi della magistratura); ...L'Famosi è un reality durissimo. E' la fame a giocare brutti scherzi. Un filmato svela quanti chili hanno perso i naufraghi in Honduras in tutto questo tempo. Senza cibo, con solo un po' di ...Iva Zanicchi, dopo aver visto le foto del prima e del dopo dei concorrenti all'Isola dei Famosi, ha commentato durante la diretta di lunedì 17 maggio: «Più magri si è meglio si sta», dichiarazioni che ...Elettra Lamborghini ha compiuto 27 anni ieri ma non per questo si è presa una pausa dal lavoro. Ha festeggiato negli studi de L’isola dei famosi, presentandosi in diretta con un sofisticato e sensuale ...