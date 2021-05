Isola dei Famosi | “Andrea Cerioli sei un water” | lo scontro infuocato con Isolde Kostner

Advertising

oss_romano : #17maggio Sull’isola dei migranti dove si combatte il virus dell’indifferenza. Diario da #Lampedusa: Dal nostro inv… - Agenzia_Ansa : Un'isola dei Caraibi diventa la prima comunità bitcoin al mondo. A Bequia, atollo di 18 km quadrati nell'arcipelago… - IsolaDeiFamosi : È appena cominciata una nuova puntata dell'Isola dei Famosi! ?? 'SI SALVI CHI PUÓ' #Isola - bubinoblog : #ASCOLTITV 17 MAGGIO 2021: L'ISOLA DEI FAMOSI, CHIAMAMI ANCORA AMORE, REPORT, GIRO D'ITALIA - ornellamiranda8 : RT @contechristino: Bentornati all' #isola dei famosi, liberi di barare. -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

La diciottesima puntata dell'Famosi è ricca di colpi di scena e mentre Ilary Blasi salutava gli ospiti in studio, tra ex naufraghi e parenti, ha avuto un battibecco con Akash Kumar, il modello che solo pochi giorni fa, ...famosi, nessuno crede alle proprie orecchie. L'annuncio di Ilary Blasi: 'Ma siete sicuri?' Pubblicato il 18 - 05 - 2021 alle ore 09:25. Ultima modifica il 18 - 05 - 2021 alle ore 09:25 /Un vero talebano della fedeltà”, questo ancora quanto aggiunto da Roberto Alessi. Duro affronto di Roberto Alessi su Gilles. Nel corso del suo intervento il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi è ...Isola dei Famosi, quanti chili hanno perso i concorrenti: è stato svelato in diretta per la prima volta durante la puntata di ieri.