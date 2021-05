Isola, Cerioli innervosisce Ilary: il motivo mette tutti d’accordo (Di martedì 18 maggio 2021) La scelta di Andrea Cerioli ha finito per innervosire la padrona di casa de “L’Isola dei Famosi”, Ilary Blasi: il motivo. È indubbio che la partecipazione a “L’Isola dei Famosi”… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 18 maggio 2021) La scelta di Andreaha finito per innervosire la padrona di casa de “L’dei Famosi”,Blasi: il. È indubbio che la partecipazione a “L’dei Famosi”… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli is the new Santi Licheri #Isola #tommasozorzi cit - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli is the new Brontolo? ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli is the new Santi Licheri #Isola - chiaryzinit1 : RT @anailimeee: Il modo in cui Ignazio Moser e Andrea Cerioli hanno salvato quest’edizione dell’isola? #isola - LaFrancie : RT @Silver72725560: Che poi Cerioli dice che Isolde non parla:non è proprio ver, conValentina parla, con Roberto con la titocchia parla.. C… -