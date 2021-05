Isola, Brando Giorgi litiga con Andrea Cerioli: “Un water che fa rumore” (Di martedì 18 maggio 2021) Lite ieri sera lunedì 17 maggio tra Brando Giorgi, ospite in studio, e Andrea Cerioli, naufrago in Honduras Brando Giorgi, ex naufrago e ospite in studio, ieri lunedì 17 maggio nel corso della diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi, ha chiesto di intervenire e ha litigato con Andrea Cerioli, facendolo infuriare. Mentre Andrea stava discutendo con Isolde Kostner, Brando infatti ha chiesto alla conduttrice Ilary Blasi di intervenire, così, rivolgendosi ad Andrea Cerioli lo ha stuzzicato: “Se Isolde è un vaso, Andrea è il water che fa rumore perché brontola sempre!”, ha detto l’ex naufrago. Da qui ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 maggio 2021) Lite ieri sera lunedì 17 maggio tra, ospite in studio, e, naufrago in Honduras, ex naufrago e ospite in studio, ieri lunedì 17 maggio nel corso della diciottesima puntata dell’dei Famosi, ha chiesto di intervenire e hato con, facendolo infuriare. Mentrestava discutendo con Isolde Kostner,infatti ha chiesto alla conduttrice Ilary Blasi di intervenire, così, rivolgendosi adlo ha stuzzicato: “Se Isolde è un vaso,è ilche faperché brontola sempre!”, ha detto l’ex naufrago. Da qui ...

Advertising

TeamElia3 : RT @marvinsroom_6: Cerioli a Brando: “Tu sei un leone solo in studio, fai più bella figura a star zitto” CERIOLI TI STO AMANDO ?? #isola… - dena6978 : RT @marvinsroom_6: Cerioli a Brando: “Tu sei un leone solo in studio, fai più bella figura a star zitto” CERIOLI TI STO AMANDO ?? #isola… - dena6978 : RT @tribaleagle86: Per tutti quelli del Twitter Andrea è un maleducato perché ha detto che Isolde è un vaso Mentre Brando è un eroe perch… - BarbaCarmela : RT @Frances44414923: Brando: ' Un water che fa rumore” #prelemi #isola #faribona - nella88cif : @marvinsroom_6 Brando che voleva fare la sua isola da solitario come Raz Degan peccato che di Raz ce n'è uno solo ed è stato unico! -