Isola, Awed ha violato il regolamento del gioco? Il dettaglio notato: polemiche sui social durante la puntata (Di martedì 18 maggio 2021) Non si placano le polemiche sulle sfide consumate dai naufraghi durante l’Isola dei Famosi: questa volta è toccato ad Awed, finito sotto la lente di ingrandimento per la sua condotta di gioco. Fonte: https://mobile.twitter.com/marcyydias/status/1394442100670926848Numerosi seguaci della trasmissione si sono infatti riversati sui social a commentare: in molti hanno notato un’irregolarità durante la sfida che ha decretato il nuovo leader. Fonte: https://mobile.twitter.com/Ninininj2/status/1394429700563513347Awed si sarebbe aiutato spingendosi col braccio sinistro per vincere la prova, nonostante le mani fossero legate sulla schiena. Fonte: https://mobile.twitter.com/ale dillo/status/1394431751393619970Alcuni utenti sostengono che ... Leggi su funweek (Di martedì 18 maggio 2021) Non si placano lesulle sfide consumate dai naufraghil’dei Famosi: questa volta è toccato ad, finito sotto la lente di ingrandimento per la sua condotta di. Fonte: https://mobile.twitter.com/marcyydias/status/1394442100670926848Numerosi seguaci della trasmissione si sono infatti riversati suia commentare: in molti hannoun’irregolaritàla sfida che ha decretato il nuovo leader. Fonte: https://mobile.twitter.com/Ninininj2/status/1394429700563513347si sarebbe aiutato spingendosi col braccio sinistro per vincere la prova, nonostante le mani fossero legate sulla schiena. Fonte: https://mobile.twitter.com/ale dillo/status/1394431751393619970Alcuni utenti sostengono che ...

Advertising

simone_paciello : Se Rosolino non segnalava il pezzo vagante non avrebbero vinto. Non possiamo far mangiare anche Awed e Fariba per c… - IsolaDeiFamosi : Il nuovo leader di questa puntata è ???????? Awed! ?? #Isola - simone_paciello : IMMUNI, con un panino ?????????????? grazie #Awed #isola - GM19761 : RT @GM19761: Ignazio e awed la coppia che non ti aspetti ?????? #ISOLA - GM19761 : Ignazio e awed la coppia che non ti aspetti ?????? #ISOLA -