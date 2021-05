Isola 15 | l’opinione di Chia sulla diciottesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 18 maggio 2021) Che all’15 non brillino per equità lo si era capito guardando le milleduecentocinquanta prove disseminate durante ogni benedetta(e che senza Ubaldo Lanzo a sbroccare contro Massimiliano Rosolino hanno perso tutto il loro appeal, tra l’altro). Sacchi di sabbia che dovrebbero essere proporzionati al peso dei naufraghi ma che palesemente non lo sono mai, acqua che riempie le vasche ad una velocità visibilmente diversa, gente che bara vistosamente ma non viene nemmeno rimata (ciao Awed, sto parlando proprio di te e di come sei riuscito a battere Isolde Kostner come super leader grazie a quella manina furbetta che non era esattamente dietro la schiena come quella della tua rivale!). E chi più ne ha più ne metta. Che da quelle parti non spicchino nemmeno per imparzialità lo potevamo dedurre osservando quanto spazio Ilary ...