Isa e Chia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 18/05/21 (Di martedì 18 maggio 2021) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuova puntata di Isa e Chia On Air, un appuntamento settimanale – il martedì alle 18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dove Chiacchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talent della tv italiana. Nella diretta odierna si è parlato delle polemiche sulla finale di Amici 20, e dell’Isola 15 che non manca di far discutere. Spazio poi a qualche commento sulle puntate del Trono over con le scottanti (ma tagliuzzate) diChiarazioni di Riccardo Guarnieri su Roberta Di Padua e Ida Platano. QUI il podcast, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L’articolo proviene da Isa e ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 18 maggio 2021) Questo pomeriggio suè andata in onda una nuovadi Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nella diretta odierna si è parlato delle polemiche sulla finale di Amici 20, e dell’Isola 15 che non manca di far discutere. Spazio poi a qualche commento sulle puntate del Trono over con le scottanti (ma tagliuzzate) dirazioni di Riccardo Guarnieri su Roberta Di Padua e Ida Platano. QUI il, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L’articolo proviene da Isa e ...

Advertising

IsaeChia : Isa e Chia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 18/05/21 #Amici20 #Isola… - zazoomblog : Isa e Chia On Air ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 18-05-21 - #martedì #Radio… - zazoomblog : Isa e Chia Cafè l’angolo delle chiacchiere in libertà (18-05-21) - #l’angolo #delle #chiacchiere #libertà - giorgia_grg : Akash che mi fa finire su Isa e Chia, surreale (Ringraziamo @cicememi senza la quale non saprei ancora un cazzo)… - federico20056 : RT @ognivoltaemily: io che finisco su Isa e Chia. SONO TOTALMENTE UNA BIMBA DI @isabenanti ???? #tommasozorzi -