Ipertensione portale | identificato un nuovo gene che potrebbe esserne la causa

Il fegato svolge molte funzioni all'interno del corpo umano, tra cui la produzione di proteine critiche e la rimozione di rifiuti e tossine. Ma quando si verificano danni all'organo più grande del corpo, molte persone non sperimentano sintomi fino a quando non si sono verificati gravi danni. Quando il fegato viene danneggiato, il sangue può raccogliersi e aumentare la pressione della vena portale. Questo accumulo causa Ipertensione portale e può portare all'accumulo di liquidi nell'addome e ad altri effetti collaterali dannosi, tra cui la morte. In una nuova ricerca pubblicata sul Journal of Experimental Medicine, il team di ricerca guidato da Silvia Vilarinho, MD, PhD, assistente professore di medicina (malattie digestive) e di patologia, ha eseguito analisi genomiche per determinare la causa

