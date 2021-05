Investitori super-ottimisti sull’Europa. L’unico timore? L’inflazione

(Di martedì 18 maggio 2021) Il sondaggio di Bank of America i mostra il doppio volto delle aspettative sul Vecchio continente:?fiducia su ripresa e Borse, paura per il caro-vita

Il Sole 24 ORE

Infatti 2 terremoti stanno mandando in frantumi il sogno di chi accarezzavaguadagni su BTP e ...puntano più sul prezzo e non sul rendimento Il nostro riferimento è a quella parte di...Molticonsidererebbero anche AbbVie un vero affare per diversi motivi. Le sue azioni ... Affittare proprietà al governo degli Stati Uniti potrebbe non essereeccitante, ma è ...Il sondaggio di Bank of America i mostra il doppio volto delle aspettative sul Vecchio continente:?fiducia su ripresa e Borse, paura per il caro-vita ...Il comparto vivrà nel prossimo decennio le trasformazioni più significative dall'ondata di deregolamentazione degli anni '90. “Separazione più marcata tra infrastruttura e servizi retail e diffusione ...