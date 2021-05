Investire per ripartire. La ricetta di Cominelli (JLL Italia) (Di martedì 18 maggio 2021) “Investire. Ogni azienda ‘sana’ in questo momento dovrebbe avere un piano di investimenti per la ripartenza, noi in JLL siamo pronti con il nostro”. Conversazione con Barbara Cominelli, ceo di JLL Italia, società leader nel settore immobiliare e nella gestione degli investimenti. La pandemia ha cambiato radicalmente alcuni paradigmi. L’incertezza del futuro spesso spinge l’essere umano ad abbracciare lo status quo. Quali sono secondo lei le caratteristiche per abbracciare il cambiamento? Non ho una risposta esaustiva, ma posso offrire tre lezioni apprese dalla mia esperienza manageriale, che mi ha visto coinvolta in 4 processi trasformativi aziendali. Innanzitutto, le trasformazioni di successo partono da un “perché”: una visione del futuro, una purpose, il senso di quello che si sta cercando di ottenere collettivamente, di quello che ... Leggi su formiche (Di martedì 18 maggio 2021) “. Ogni azienda ‘sana’ in questo momento dovrebbe avere un piano di investimenti per la ripartenza, noi in JLL siamo pronti con il nostro”. Conversazione con Barbara, ceo di JLL, società leader nel settore immobiliare e nella gestione degli investimenti. La pandemia ha cambiato radicalmente alcuni paradigmi. L’incertezza del futuro spesso spinge l’essere umano ad abbracciare lo status quo. Quali sono secondo lei le caratteristiche per abbracciare il cambiamento? Non ho una risposta esaustiva, ma posso offrire tre lezioni apprese dalla mia esperienza manageriale, che mi ha visto coinvolta in 4 processi trasformativi aziendali. Innanzitutto, le trasformazioni di successo partono da un “perché”: una visione del futuro, una purpose, il senso di quello che si sta cercando di ottenere collettivamente, di quello che ...

