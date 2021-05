«Into Words»: al via la prima Literary Week di Vogue Italia con Maison Valentino (Di martedì 18 maggio 2021) Forse le parole non hanno il potere di cambiare il mondo ma sicuramente possono dare testimonianza del suo mutamento e raccontare le forze che lo sospingono. Con questa consapevolezza, e alla ricerca di quei valori da cui trae linfa il progresso, la moda ha cominciato ad ascoltare i poeti e gli scrittori che parlano del presente con voci nuove. Voci queer, voci black, voci asiatiche, voci femministe. Voci che dal 24 al 30 maggio saranno al centro di «Into Words» la prima literary week di Vogue Italia in collaborazione con la Maison Valentino. Leggi su vanityfair (Di martedì 18 maggio 2021) Forse le parole non hanno il potere di cambiare il mondo ma sicuramente possono dare testimonianza del suo mutamento e raccontare le forze che lo sospingono. Con questa consapevolezza, e alla ricerca di quei valori da cui trae linfa il progresso, la moda ha cominciato ad ascoltare i poeti e gli scrittori che parlano del presente con voci nuove. Voci queer, voci black, voci asiatiche, voci femministe. Voci che dal 24 al 30 maggio saranno al centro di «Into Words» la prima literary week di Vogue Italia in collaborazione con la Maison Valentino.

