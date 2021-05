Inter, per Ranocchia futuro incerto: Padelli, Kolarov e Young salutano (Di martedì 18 maggio 2021) futuro tutto da scrivere per Andrea Ranocchia In vista della prossima stagione, iniziano i primi ragionamenti in casa Inter con particolare attenzione a quei giocatori che hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Particolare attenzione c’è per Ranocchia che potrebbe vedersi il contratto prolungato di un altro anno a differenza di Padelli, Kolarov e Young che sono pronti a salutare, mentre sempre incerta è la situazione di D’Ambrosio. “A meno di clamorosi magie sul mercato, per riordinare il bilancio sarà necessaria le cessione di un big. Ma se la dirigenza riuscisse a liberarsi degli 8-9 giocatori che non fanno parte dei titolarissimi di Conte , la missione tagli sarebbe già a un ottimo punto. Per altro cinque giocatori over 30 hanno il contratto in ... Leggi su intermagazine (Di martedì 18 maggio 2021)tutto da scrivere per AndreaIn vista della prossima stagione, iniziano i primi ragionamenti in casacon particolare attenzione a quei giocatori che hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Particolare attenzione c’è perche potrebbe vedersi il contratto prolungato di un altro anno a differenza diche sono pronti a salutare, mentre sempre incerta è la situazione di D’Ambrosio. “A meno di clamorosi magie sul mercato, per riordinare il bilancio sarà necessaria le cessione di un big. Ma se la dirigenza riuscisse a liberarsi degli 8-9 giocatori che non fanno parte dei titolarissimi di Conte , la missione tagli sarebbe già a un ottimo punto. Per altro cinque giocatori over 30 hanno il contratto in ...

Advertising

ZZiliani : PER NON DIMENTICARE. Ieri al #Club di #Caressa (#Sky) hanno fatto passare il messaggio che #Calvarese ha scontentat… - ZZiliani : (Ma evidentemente si divertono tutti anche in Italia; come il Milan cui questo obbrobrio costerà 60 milioni e l'int… - Gazzetta_it : #Inter #Suning Chi è #YangYang, il braccio destro di #StevenZhang decisivo per il finanziamento - TuttoHellasVer1 : Tuttosport: 'L'Inter pensa sempre a Dimarco per la sostituzione di Young' - fifinhoso : @DanielHuskas @RInternazional2 No, qui fu espulso proprio da Calvarese per doppia ammonizione e saltó inter Juventus -