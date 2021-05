Inter, parla il medico del club: “5 mila tamponi per lo scudetto, spesi 300 mila euro. Ora i vaccini” (Di martedì 18 maggio 2021) Uno scudetto conquistato contro tanti avversari, sul campo ma anche fuori. Il Covid-19 ha condizionato la stagione 2020-2021, come ha rivelato a La Gazzetta dello Sport il medico dell’Inter. “Abbiamo effettuato circa 5mila tamponi molecolari suddivisi tra le 50 persone del gruppo squadra. Per questo motivo sono stati spesi 300mila euro – le sue parole -. Il momento più difficile della stagione è stato a marzo, quando avevamo 13 giocatori su 26 contagiati. La prova più dura nel momento clou del campionato. Nel prossimo campionato i giocatori continueranno a essere monitorati ma al via saranno tutti vaccinati“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Unoconquistato contro tanti avversari, sul campo ma anche fuori. Il Covid-19 ha condizionato la stagione 2020-2021, come ha rivelato a La Gazzetta dello Sport ildell’. “Abbiamo effettuato circa 5molecolari suddivisi tra le 50 persone del gruppo squadra. Per questo motivo sono stati300– le sue parole -. Il momento più difficile della stagione è stato a marzo, quando avevamo 13 giocatori su 26 contagiati. La prova più dura nel momento clou del campionato. Nel prossimo campionato i giocatori continueranno a essere monitorati ma al via saranno tutti vaccinati“. SportFace.

