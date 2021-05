Inter, il maxi-finanziamento può arrivare da Oaktree: la trattativa con il fondo Usa (Di martedì 18 maggio 2021) Il fondo americano Oaktree è il primo candidato a chiudere la trattativa per un maxi-finanziamento, necessario a dare finalmente un po’ di respiro alle casse dell’Inter. L’operazione, indispensabile per porre rimedio alla crisi di liquidità di Suning, è sul piatto da mesi e ora sembra essere arrivata a una nuova svolta. Come scrivono La Stampa e Repubblica, Oaktree al momento ha superato Bain Capital, un altro fondo americano. Non è attesa un’accelerazione nelle prossime ore, ma la trattativa sembra essere arrivata a un punto di svolta. L’Inter, d’altronde, ha bisogno i chiudere per evitare guai più seri. In cima alla lista ci sono gli stipendi dei calciatori, da mettere in regola entro il 30 giugno, come concordato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Ilamericanoè il primo candidato a chiudere laper un, necessario a dare finalmente un po’ di respiro alle casse dell’. L’operazione, indispensabile per porre rimedio alla crisi di liquidità di Suning, è sul piatto da mesi e ora sembra essere arrivata a una nuova svolta. Come scrivono La Stampa e Repubblica,al momento ha superato Bain Capital, un altroamericano. Non è attesa un’accelerazione nelle prossime ore, ma lasembra essere arrivata a un punto di svolta. L’, d’altronde, ha bisogno i chiudere per evitare guai più seri. In cima alla lista ci sono gli stipendi dei calciatori, da mettere in regola entro il 30 giugno, come concordato ...

