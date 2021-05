Inter, finanziamento in arrivo: nuovi manager per la controllante lussemburghese del club nerazzurro (Di martedì 18 maggio 2021) Inter si avvicina al finanziamento Giorni importanti in casa Inter con il futuro societario (e conseguentemente tecnico) da definire. Novità importante su questo fronte sono riportate da CalcioeFinanza e riguardano in particolar modo la controllante lussemburghese del club nerazzurro, Great Horizon, controllata a sua volta dal gruppo di Zhang Jindong via Hong Kong. In documenti ufficiali di cui Calcio e Finanza ha preso visione, nei giorni scorsi sono stati nominati due nuovi amministatori/manager (senza necessità di modifiche allo statuto), che fanno capo alla lussemburghese Vistra, società che fornisce consulenza e supporto amministrativo. Silvana Fernandez Retortillo e Qian Zhao, sono questi i nomi delle ... Leggi su intermagazine (Di martedì 18 maggio 2021)si avvicina alGiorni importanti in casacon il futuro societario (e conseguentemente tecnico) da definire. Novità importante su questo fronte sono riportate da CalcioeFinanza e riguardano in particolar modo ladel, Great Horizon, controllata a sua volta dal gruppo di Zhang Jindong via Hong Kong. In documenti ufficiali di cui Calcio e Finanza ha preso visione, nei giorni scorsi sono stati nominati dueamministatori/(senza necessità di modifiche allo statuto), che fanno capo allaVistra, società che fornisce consulenza e supporto amministrativo. Silvana Fernandez Retortillo e Qian Zhao, sono questi i nomi delle ...

