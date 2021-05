Inter, cambiano i manager della controllante del club: finanziamento vicino? (Di martedì 18 maggio 2021) Si avvicina sempre di più il tanto atteso finanziamento per l’Inter: arriva un indizio importante che potrebbe sbloccare la situazione Sembrerebbe sbloccarsi l’operazione che porterà il tanto atteso finanziamento nelle casse dell’Inter. Con ogni probabilità sarà Oaktree a versare i 200 milioni ma l’ufficialità non è ancora arrivata. Come riporta Calcioefinanza.it dal Lussemburgo arrivano novità per quanto riguarda la struttura di Great Horizon. Nei giorni scorsi sono stati nominati due nuovi amministatori/manager (senza necessità di modifiche allo statuto), che fanno capo alla lussemburghese Vistra, società che fornisce consulenza e supporto amministrativo. Silvana Fernandez Retortillo e Qian Zhao, sono questi i nomi delle due manager che sono state inserite come amministratrici di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Si avvicina sempre di più il tanto attesoper l’: arriva un indizio importante che potrebbe sbloccare la situazione Sembrerebbe sbloccarsi l’operazione che porterà il tanto attesonelle casse dell’. Con ogni probabilità sarà Oaktree a versare i 200 milioni ma l’ufficialità non è ancora arrivata. Come riporta Calcioefinanza.it dal Lussemburgo arrivano novità per quanto riguarda la struttura di Great Horizon. Nei giorni scorsi sono stati nominati due nuovi amministatori/(senza necessità di modifiche allo statuto), che fanno capo alla lussemburghese Vistra, società che fornisce consulenza e supporto amministrativo. Silvana Fernandez Retortillo e Qian Zhao, sono questi i nomi delle dueche sono state inserite come amministratrici di ...

Bonolis su Juve Inter: 'Certe cose non cambiano mai' Bonolis su Juve Inter - 'Lo scudetto? Sono felice per la mia Inter, anche perché la storia non è cambiata. L'abbiamo visto sabato dopo Juventus - Inter: abbiamo vinto un campionato dove determinate cose sono ancora presenti '. Bonolis su Juve Inter, le parole del conduttore 'Sono felicissimo per José Mourinho, i tifosi della Roma si ...

Inter, cambiano i manager della controllante del club: finanziamento vicino? Calcio News 24 Inter, cambiano i manager della controllante del club: finanziamento vicino? Si avvicina sempre di più il tanto atteso finanziamento per l’Inter: arriva un indizio importante che potrebbe sbloccare la situazione Sembrerebbe sbloccarsi l’operazione che porterà il tanto atteso f ...

