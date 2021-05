Intelligence e difesa, reputazione e il mistero Orlandi. Il secondo giorno di I-Week (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo il grande successo riscontrato nel corso della prima giornata dell’Intelligence Week, con quasi 700 partecipanti, oggi la seconda giornata di I-Week, la sei giorni dedicata a Intelligence, geopolitica e dintorni tecnologici. La mattina è stata interamente dedicata ad un talk relativo al binomio Intelligence e difesa, moderato da Pietro Batacchi, direttore RID -Rivista Italiana difesa, che ha così introdotto la presentazione: “Il tema dell’Intelligence è sempre stato importante, ma oggi, con i nuovi scenari che si stanno creando, lo è ancora di più. Noi siamo oggi di fronte a uno scenario estremamente competitivo, dove esistono tre superpotenze che sono Stati Uniti, Russia Cina, grandi potenze come la Francia ed il Regno Unito, e poi, potenze ... Leggi su formiche (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo il grande successo riscontrato nel corso della prima giornata dell’, con quasi 700 partecipanti, oggi la seconda giornata di I-, la sei giorni dedicata a, geopolitica e dintorni tecnologici. La mattina è stata interamente dedicata ad un talk relativo al binomio, moderato da Pietro Batacchi, direttore RID -Rivista Italiana, che ha così introdotto la presentazione: “Il tema dell’è sempre stato importante, ma oggi, con i nuovi scenari che si stanno creando, lo è ancora di più. Noi siamo oggi di fronte a uno scenario estremamente competitivo, dove esistono tre superpotenze che sono Stati Uniti, Russia Cina, grandi potenze come la Francia ed il Regno Unito, e poi, potenze ...

