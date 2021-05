Insolito | moderno | tradizionale Battiato era lo Stravinskij della canzone italiana

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 18 maggio 2021) Per parlare di Francodovrei cominciare seguendo il filo di una lettura critica, attenta, documentata: siamo davanti a uno dei geni, un innovatore anomalo, senza paragoni; anzimusicatout court, dai primi tentativi pop degli anni 60 allo sperimentalismo elettronico e minimalista; dalla stupefacente parabola che lo portò negli anni 80 al centroscena alle commistioni colte (diverse opere liriche, una Messa, composizioni strumentali), fino al definitivo porsi come punto autorevoleculturatutta. Ma a dominare adesso, in questo martedì mattina milanese in cui mi arriva come una fucilata la notiziasua morte, è la malinconia, la tristezza, insieme ...