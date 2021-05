Insigne è stato il miglior italiano della 37giornata (Di martedì 18 maggio 2021) Autore di una grande prestazione nella vittoriosa trasferta partenopea allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, incassa una media - voto di 7,5 frutto di valutazioni unanimi da parte de La Gazzetta ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 maggio 2021) Autore di una grande prestazione nella vittoriosa trasferta partenopea allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, incassa una media - voto di 7,5 frutto di valutazioni unanimi da parte de La Gazzetta ...

Ultime Notizie dalla rete : Insigne stato Insigne è stato il miglior italiano della 37giornata Lo ha sottolineato la Figc. I tre principali quotidiani sportivi gli hanno assegnato 7,5 all'unanimità. Contro la Fiorentina ha segnato un gol e servito un assist Lorenzo Insigne è il migliore italiano della 37giornata di Serie A secondo i voti dei tre principali quotidiani sportivi nazionali. Autore di una grande prestazione nella vittoriosa trasferta partenopea allo ...

Nazionale di calcio: Mancini confermato fino al 2026. Contro San Marino ultimo test pre - Europeo Il rinnovo è stato annunciato nel giorno del trentennale dello scudetto conquistato dalla Sampdoria,... Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (...

Insigne è stato il miglior italiano della 37^ giornata - ilNapolista IlNapolista Lo ha sottolineato la Figc. I tre principali quotidiani sportivi gli hanno assegnato 7,5 all'unanimità. Contro la Fiorentina ha segnato un gol e servito un assist Lorenzo è il migliore italiano della 37 giornata di Serie A secondo i voti dei tre principali quotidiani sportivi nazionali. Autore di una grande prestazione nella vittoriosa trasferta partenopea allo ...