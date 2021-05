Insigne è stato il miglior italiano della 37^ giornata (Di martedì 18 maggio 2021) Lorenzo Insigne è il migliore italiano della 37^ giornata di Serie A secondo i voti dei tre principali quotidiani sportivi nazionali. Autore di una grande prestazione nella vittoriosa trasferta partenopea allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, incassa una media-voto di 7,5 frutto di valutazioni unanimi da parte de La Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport-Stadio e di Tuttosport. Una rete, due pali e tante giocate di qualità nella sua partita: dopo 33 minuti di gioco colpisce la traversa con una punizione a giro dai 25 metri; al 56esimo sblocca la gara ribandendo in rete il rigore che lui stesso aveva sbagliato; al minuto 63 sbatte per la seconda volta sul legno, con un preciso mancino rasoterra dopo il passaggio di tacco di Politano; infine, quattro minuti più tardi, addomestica il pallone ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 maggio 2021) Lorenzoè il37^di Serie A secondo i voti dei tre principali quotidiani sportivi nazionali. Autore di una grande prestazione nella vittoriosa trasferta partenopea allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, incassa una media-voto di 7,5 frutto di valutazioni unanimi da parte de La Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport-Stadio e di Tuttosport. Una rete, due pali e tante giocate di qualità nella sua partita: dopo 33 minuti di gioco colpisce la traversa con una punizione a giro dai 25 metri; al 56esimo sblocca la gara ribandendo in rete il rigore che lui stesso aveva sbagliato; al minuto 63 sbatte per la seconda volta sul legno, con un preciso mancino rasoterra dopo il passaggio di tacco di Politano; infine, quattro minuti più tardi, addomestica il pallone ...

Advertising

enrigoletto : @diego_tvl @MarcoDiMaro Boh, non lo so. Ci sono state un po' di partite dove insigne ha finito davvero con la lingu… - napolista : Lo ha sottolineato la Figc. I tre principali quotidiani sportivi gli hanno assegnato 7,5 all’unanimità. Contro la F… - SandifordL : #Insigne è da almeno 2/3 anni il giocatore più forte italiano, e di gran lunga. Come lo è stato Pirlo, ora #Insigne… - addivinolaanton : @sscnapoli @Lor_Insigne @MPolitano16 A me dispiace molto che siano stato convocati per l’itaglia - fainformazione : Deifobo, un insigne guerriero troiano. Nel sesto libro dell’Eneide Enea incontra l’ombra di Deifobo nel preinferno… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne stato Nazionale di calcio: Mancini confermato fino al 2026. Contro San Marino ultimo test pre - Europeo Il rinnovo è stato annunciato nel giorno del trentennale dello scudetto conquistato dalla Sampdoria,... Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (...

Massimiliano Esposito: "Spalletti non lo prenderei mai al Napoli, è troppo presuntuoso" Il rigore di Insigne è stato calciato con un po' di timore, per fortuna l'ha ribadito in rete e successivamente hanno giocato in maniera molto più tranquilla. Il Napoli sta approcciando al meglio ...

Napoli, Ferrario: «Il mio record infranto da Insigne: sono fiero di lui, ma gli manca una cosa» Calcio News 24 Il rinnovo èannunciato nel giorno del trentennale dello scudetto conquistato dalla Sampdoria,... Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo(...Il rigore dicalciato con un po' di timore, per fortuna l'ha ribadito in rete e successivamente hanno giocato in maniera molto più tranquilla. Il Napoli sta approcciando al meglio ...