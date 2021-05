Insegnate i suoi testi nelle scuole Noi cercheremo sempre quel centro di gravità permanente

(Di martedì 18 maggio 2021) “Ho letto la notizia e ora gira tutto intorno alla stanza. Ovunque tu sia, Maestro, che tu sia ritornato a vagare per i campi del Tennessee o abbia superato le correnti gravitazionali, grazie per aver condiviso la tua arte con noi. Le leggende non muoiono mai”. Su Twitter si riversa la commozione dei fan di Franco Battiato, rimasti orfani del loro poeta. La notizia della sua morte - poi confermata dalla famiglia - è iniziata a circolare dalle prime ore del mattino e il social si è riempito deipiù belli, i più amati da chi adesso lo ricorda. L’hashtag #Battiato svetta in cima ai trend topic e lì è destinato a rimanere per il resto della giornata. “Faccio colazione con le lacrime che scendono nella tazza del tè.più il nostrodi...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Insegnate suoi

L'HuffPost

... tra cui alcune foto anche con Sangiovanni, per ringraziare tutti iammiratori, e non solo, ... la suanel talent. La ballerina ha scritto: "Dalla casetta oggi è uscita la stessa Giulia ..."Giulia può essere di esempio per molticoetanei , non è un caso che abbia oltre un milione di ... "Ho temuto per la tenuta emotiva" : l'insegnante ricorda i provini di Giulia La storica...Tratto da 'Il giro di vite' di Henry James, il film segna l'esordio alla regia di Floria Sigismondi, già autrice di moltissimi videoclip di grande impatto. Disponibile su Amazon Prime Video.di Rita Maria Stanca Un’esperienza professionale di oltre dieci anni come manager nel mondo della moda e del lusso e poi la scelta di dedicarsi alla formazione degli imprenditori del futuro. In che mo ...