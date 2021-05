INPS: Assegno mensile da 300 euro se hai questi problemi alla vista (Di martedì 18 maggio 2021) Esistono alcune patologie della vista talmente invalidanti da arrivare, in qualche modo, a limitare la capacità lavorativa di chi ne soffre. In questi casi, se esistono determinati requisiti di tipo economico e sanitario, l’INPS concede un’indennità economica; chi soffre di determinati problemi di vista, quindi, potrebbe ottenere ogni mese un Assegno di circa 300 euro. Assegno mensile INPS per problemi di vista: ecco chi ne ha diritto Questo tipo indennità è una forma di tutela e garanzia riservata a chi ancora non è in pensione, un aiuto per chi soffre di gravi limitazioni alla propria capacità lavorativa. Le tabelle INPS Le ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 18 maggio 2021) Esistono alcune patologie dellatalmente invalidanti da arrivare, in qualche modo, a limitare la capacità lavorativa di chi ne soffre. Incasi, se esistono determinati requisiti di tipo economico e sanitario, l’concede un’indennità economica; chi soffre di determinatidi, quindi, potrebbe ottenere ogni mese undi circa 300perdi: ecco chi ne ha diritto Questo tipo indennità è una forma di tutela e garanzia riservata a chi ancora non è in pensione, un aiuto per chi soffre di gravi limitazionipropria capacità lavorativa. Le tabelleLe ...

