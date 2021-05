Indolo-3 carbinolo può bloccare il Covid-19? In quali alimenti si trova?

(Di martedì 18 maggio 2021) Una nuova ricerca che arriva dagli Stati Uniti ha scoperto un nuovo enizma che potrebbe(o aiutare a) la replicazione del-19. Si tratta dell‘-3, un enzima (contenuto anche in svariati) che parrebbein un certo modo la replicazione delle cellule del virus, ovviamente se combinato alle giuste terapie. Ilsi è dimostrato capace di, in vitro, l’uscita e la moltiplicazione del virus dalle cellule infettate. Lo studio, coordinato dai professori Giuseppe Novelli (Università di Tor Vergata – Università del Nevada, USA) e Pier Paolo Pandolfi (Università di Torino – Università del Nevada, USA), è avvenuto in collaborazione con l‘Ospedale pediatrico Bambino Gesù, ...

... noto come- 3(I3C), e quindi potenzialmente utilizzabile come antivirale in forma singola o in combinazione con altre terapie: si è dimostrato capace di bloccare, in vitro, l'...'L'- 3 -, questo il nome del composto per esteso - spiega Carlo Tomino, responsabile del Centro del Farmaco dell'Irccs San Raffaele Roma - necessita ora di essere ulteriormente ...