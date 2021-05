India dilaniata | oltre al Covid | il passagio di un ciclone Tauktae

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 maggio 2021) L’è una terra: già duramente colpita dalla pandemia di-19, sta affrontando l’emergenza causata dalche ha colpito la costa occidentale con venti fino a 185 chilometri all’ora e onde fino a tre metri. Il bilancio attuale è di 20 morti, 127 dispersi e 146 salvi. La chiatta su cui si erano imbarcate 273 persone è andata alla deriva per via dei venti fortissimi che si sono abbattuti sulla costa occidentale del subcontinenteno. Nonostante le enormi difficoltà 146 passeggeri sono stati tratti in salvo; sono ancora 127 i dispersi. Il vortice devasta l’Il vortice è il più grande ad aver colpito la regione negli ultimi decenni ed è stato classificato dagli esperti come “molto grave”. Il vento ha eradicato gli alberi, ...