Incidente a Corciano | Perugia piange la morte di una bambina | mentre gravissima la madre

L'Incidente stradale a Corciano, tra Migiana e Mantignana, provoca la morte di una bambina di 5 anni, mentre la mamma è ricoverata in codice rosso. Coinvolte altre due persone. Tragico Incidente stradale a Corciano in provincia di Perugia, dove lo scontro tra due auto è costato la vita a una bambina di 5 anni. Oltre al 118 sul posto, lungo la strada Sp172 tra Migiana e Capocavallo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine per gli accertamenti che serviranno a chiarire le dinamiche dell'Incidente. Tra i coinvolti anche la mamma – ricoverata in codice rosso per un trauma toracico grave con frattura di alcune costole – e altre due persone, lievemente ferite.

