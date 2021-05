In Siria c’è un sorprendente boom di pannelli fotovoltaici (Di martedì 18 maggio 2021) In un Paese vessato da una guerra ormai decennale, è in atto una rivoluzione solare. Nella provincia di Idlib, lungo il confine con la Turchia, si incrementa sempre più un esercito di pannelli fotovoltaici, oggi unica fonte di elettricità, che permette ai Siriani di illuminare le loro case e tende, ma anche di ricaricare i cellulari e collegarsi alla rete Internet. Oltre la metà dei 4,2 milioni di persone sfollate nel nord-ovest della Siria, l’area controllata dai ribelli, è stata costretta a ingegnarsi per garantirsi l’accesso a cibo, acqua pulita e sapone. Tagliata fuori dalla rete elettrica e impossibilitata ad affrontare il prezzo del carburante salito alle stelle, si è rivolta al solare come forma di energia più economica. Piccoli e grandi, vecchi e nuovi, i pannelli fanno capolino dai balconi dei ... Leggi su linkiesta (Di martedì 18 maggio 2021) In un Paese vessato da una guerra ormai decennale, è in atto una rivoluzione solare. Nella provincia di Idlib, lungo il confine con la Turchia, si incrementa sempre più un esercito di, oggi unica fonte di elettricità, che permette aini di illuminare le loro case e tende, ma anche di ricaricare i cellulari e collegarsi alla rete Internet. Oltre la metà dei 4,2 milioni di persone sfollate nel nord-ovest della, l’area controllata dai ribelli, è stata costretta a ingegnarsi per garantirsi l’accesso a cibo, acqua pulita e sapone. Tagliata fuori dalla rete elettrica e impossibilitata ad affrontare il prezzo del carburante salito alle stelle, si è rivolta al solare come forma di energia più economica. Piccoli e grandi, vecchi e nuovi, ifanno capolino dai balconi dei ...

