In India almeno 19 persone sono morte a causa di un ciclone che ha colpito la costa occidentale (Di martedì 18 maggio 2021) La costa occidentale dell’India è stata colpita da un ciclone, chiamato Tauktae, che ha causato la morte di almeno 19 persone e provocato grandi devastazioni in molte città, compresa Mumbai. Il ciclone Tauktae è arrivato lunedì nello stato nordoccidentale del Leggi su ilpost (Di martedì 18 maggio 2021) Ladell’è stata colpita da un, chiamato Tauktae, che hato ladi19e provocato grandi devastazioni in molte città, compresa Mumbai. IlTauktae è arrivato lunedì nello stato norddel

Advertising

Agenzia_Ansa : India: ciclone colpisce costa ovest, almeno 20 morti - Asia - ANSA - MediasetTgcom24 : India, il ciclone Tauktae colpisce la costa ovest: almeno 20 morti #india - Straccia2 : RT @ilpost: In India almeno 19 persone sono morte a causa di un ciclone che ha colpito la costa occidentale - GHERARDIMAURO1 : RT @ilpost: In India almeno 19 persone sono morte a causa di un ciclone che ha colpito la costa occidentale - ilpost : In India almeno 19 persone sono morte a causa di un ciclone che ha colpito la costa occidentale -