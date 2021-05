In Benin la comunità transgender è in pericolo, la denuncia di Amnesty International (Di martedì 18 maggio 2021) Amnesty International chiede alle autorità del Benin di proteggere in ogni modo possibile la comunità transgender del Paese. Allarme di Amnesty International per la situazione della comunità transgender del Benin. L’appello si è reso necessario dopo l’ennesima violenza perpetrata ai danni di alcune transgender, picchiate e derubate. La situazione delle persone transgender nel Paese africano L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 18 maggio 2021)chiede alle autorità deldi proteggere in ogni modo possibile ladel Paese. Allarme diper la situazione delladel. L’appello si è reso necessario dopo l’ennesima violenza perpetrata ai danni di alcune, picchiate e derubate. La situazione delle personenel Paese africano L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

LimePaprika : RT @FocusonafricaIt: Appello di @Amnesty alle autorità del #Benin per chiedere che vengano adottate tutte le misure necessarie per protegg… - beltrami_fulvio : Dopo il #Camerun anche in #Benin la comunita' transgender e' in pericolo - StellaSirio60 : RT @FocusonafricaIt: Appello di @Amnesty alle autorità del #Benin per chiedere che vengano adottate tutte le misure necessarie per protegg… - poteredonna : RT @FocusonafricaIt: Appello di @Amnesty alle autorità del #Benin per chiedere che vengano adottate tutte le misure necessarie per protegg… - ABlackSwan9 : RT @FocusonafricaIt: Appello di @Amnesty alle autorità del #Benin per chiedere che vengano adottate tutte le misure necessarie per protegg… -

Ultime Notizie dalla rete : Benin comunità Musei, il rebus dei tesori artistici dispersi e il tema degli abusi coloniali ...sottratti in guerre di aggressione quale quella scatenata dagli inglesi nel 1897 contro il Benin, ... riflettere sulla natura e l'importanza dei manufatti per le comunità di origine...". Tanto più per l'...

AFRICA - Giornata delle Vocazioni: per i Missionari Comboniani "la buona testimonianza è contagiosa" ... il Togo - Ghana - Benin, il Mozambico, il Malawi - Zambia, l'Uganda. Ultimamente i numeri stanno ...chiamato a dare la testimonianza della cattolicità della Chiesa formando in missione delle comunità ...

In Benin la comunità transgender è in pericolo, la denuncia di Amnesty International Consumatore.com ...sottratti in guerre di aggressione quale quella scatenata dagli inglesi nel 1897 contro il, ... riflettere sulla natura e l'importanza dei manufatti per ledi origine...". Tanto più per l'...... il Togo - Ghana -, il Mozambico, il Malawi - Zambia, l'Uganda. Ultimamente i numeri stanno ...chiamato a dare la testimonianza della cattolicità della Chiesa formando in missione delle...