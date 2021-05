Iliad Italia, ricavi in crescita del 25% a 188 milioni nel primo trimestre (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Iliad Italia ha chiuso il primo trimestre 2021 con 305 mila nuovi utenti, che portano il totale a 7,54 milioni, realizzando un fatturato pari a 188 milioni di euro, in crescita del 25,1% rispetto al primo trimestre del 2020 (quando aveva registrato entrate per 150 milioni di euro. Grazie a questi numeri, spiega la società di telecomunicazioni francese in una nota, Iliad anticipa l’obiettivo di un EBITDAaL positivo già nel secondo trimestre del 2021 nel nostro Paese. A livello di gruppo i ricavi sono aumentati del 33,6% su base annua a 1,85 miliardi di euro nei primi tre mesi dell’anno. La crescita è stata sostenuta da un ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) –ha chiuso il2021 con 305 mila nuovi utenti, che portano il totale a 7,54, realizzando un fatturato pari a 188di euro, indel 25,1% rispetto aldel 2020 (quando aveva registrato entrate per 150di euro. Grazie a questi numeri, spiega la società di telecomunicazioni francese in una nota,anticipa l’obiettivo di un EBITDAaL positivo già nel secondodel 2021 nel nostro Paese. A livello di gruppo isono aumentati del 33,6% su base annua a 1,85 miliardi di euro nei primi tre mesi dell’anno. Laè stata sostenuta da un ...

Advertising

SignorCEO : RT @HDblog: Iliad, continua la crescita in Italia: superati i 7,5 milioni di utenti - HDblog : Iliad, continua la crescita in Italia: superati i 7,5 milioni di utenti - tecnoandroidit : Iliad: offerta da 100 giga con 5G in regalo, ecco quanto costa - Iliad sceglie ogni tanto di ricordare agli utenti… - mondomobileweb : Iliad, slitta il lancio della rete fissa in Italia dopo l’estate 2021 - tecnoandroidit : Iliad: offerta clamorosa da 100GB per soli 9,99 euro al mese con regalo - Contestualmente al mondo dei gestori mob… -