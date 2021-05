Ilary Blasi | l’outfit pazzesco a L’Isola dei Famosi | costo sorprendente

(Di martedì 18 maggio 2021)ha sorpreso il pubblico nella puntata dedeidi lunedì 17 maggio con un outfit mozzafiato dal. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daFanpage (@fanpage) Non è la prima volta cheriesce a catturare le attenzioni del pubblico per degli L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

zazoomblog : “Qualcosa non torna”. Isola dei Famosi Cecilia Rodriguez senza peli sulla lingua. Attacco frontale a Ilary Blasi -… - feel3li : RT @oocisola: L’ingresso di Ilary Blasi #isola - sclerocomepochi : io??guardare le storie di ilary blasi 800 volte al giorno - Vita77178000 : RT @VicolodelleNews: #isola Ilary Blasi spoilera di playa imboscatissima perché prendersela a prescindere con Fariba? #faribona https://t.c… - vale63738 : Ilary Blasi che reposta Stefano Miele bel balletto con Tommy, ormai è tutto pazzesco ?? #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Nel corso di queste puntate non sono comunque mancati i colpi di scena e le frecciatine di Giulia n ei confronti degli altri naufraghi e questa volta pare anche nei riguardi di. Ebbene si,...Un vero e proprio ciclone, anzi due, si sono abbattuti sull'Isola dei Famosi. Il reality condotto da, alle prese inizialmente con ascolti non proprio stratosferici, è finito al centro dell'attenzione per alcune 'dinamiche' che stanno facendo discutere. E non parliamo degli infortuni, ...Gilles Rocca, dopo la puntata di ieri de L'Isola dei famosi, e dopo il chiarimento con Tommaso Zorzi, torna sui social: cosa ha detto.Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Kikapress, Endemol Shine Italy Music: 'Summer' from Bensound.com. -- Isola dei Famosi, Giulia Salemi furiosa durante la puntata: 'L'umanità prima di tutto'. Cosa ha scri ...