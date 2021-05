Ilaria D'Amico: 'Buffon alla Roma? È la mia città, abbiamo già casa lì' (Di martedì 18 maggio 2021) TORINO - "Sul futuro di Buffon non pongo veti. Diciamo che se dovessi votare io sceglierei l'estero.". Cosi Ilaria D'Amico sul futuro del suo compagno a Rai Radio 1 nella trasmissione "Un giorno da ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 18 maggio 2021) TORINO - "Sul futuro dinon pongo veti. Diciamo che se dovessi votare io sceglierei l'estero.". CosiD'sul futuro del suo compagno a Rai Radio 1 nella trasmissione "Un giorno da ...

Advertising

forzaroma : Ilaria D'Amico e il futuro di #Buffon: 'A #Roma non dovrei cercare casa' - VoceGiallorossa : ??? Ilaria D'Amico: 'Il futuro di Buffon? Amo le esperienze all'estero e Gigi in Italia è un bagaglio impegnativo'… - corgiallorosso : Futuro #Buffon, Ilaria D’Amico: “Gigi in giallorosso? #Roma è la mia città, non avremmo problemi a cercare casa”… - LAROMA24 : Ilaria D'Amico: «Il futuro di Buffon? La Serie A ha sempre fascino. A Roma non avremmo problemi a cercare casa...'… - LazioChannel : #18maggio Ilaria D'Amico sul futuro di Gigi #Buffon -