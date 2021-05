Il vocabolario Treccani sta con le donne: addio ai sinonimi offensivi (Di martedì 18 maggio 2021) È un epoca di cambiamento quella che stiamo vivendo, sotto moltissimi punti di vista. Dopo secoli e secoli di società maschilista, misogina e poco rispettosa dei diritti delle donne, con il passare degli anni stiamo assistendo ad una serie di provvedimenti importantissimi volti alla modifica di questo andazzo inspiegabile. Il cambiamento deve partire dalle basi, dalla cultura stessa e dagli insegnamenti che diamo ai nostri figli. Ecco perché un gruppo di cento attiviste femministe si è battuto affinché fossero rimossi tutti i sinonimi offensivi della parola “donna” dal vocabolario Treccani. Pensare infatti ad un’inversione di rotta senza però intervenire alla base della nostra cultura risulterebbe sostanzialmente superfluo. Proprio per questo motivo l’attivista Maria Beatrice Giovanardi ha chiesto a ... Leggi su velvetmag (Di martedì 18 maggio 2021) È un epoca di cambiamento quella che stiamo vivendo, sotto moltissimi punti di vista. Dopo secoli e secoli di società maschilista, misogina e poco rispettosa dei diritti delle, con il passare degli anni stiamo assistendo ad una serie di provvedimenti importantissimi volti alla modifica di questo andazzo inspiegabile. Il cambiamento deve partire dalle basi, dalla cultura stessa e dagli insegnamenti che diamo ai nostri figli. Ecco perché un gruppo di cento attiviste femministe si è battuto affinché fossero rimossi tutti idella parola “donna” dal. Pensare infatti ad un’inversione di rotta senza però intervenire alla base della nostra cultura risulterebbe sostanzialmente superfluo. Proprio per questo motivo l’attivista Maria Beatrice Giovanardi ha chiesto a ...

